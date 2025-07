Estate sicura, lidi del crotonese sotto la lente: sequestri, multe e denunce

Continuano i controlli disposti dal Questore di Crotone Renato Panvino e dal Comandante della Capitaneria di Porto per garantire la sicurezza dei turisti e cittadini e, soprattutto dei bagnanti.

Si tratta del piano battezzato, non a caso, “Estate Sicura” e che prevede una presenza capillare sul territorio degli uomini della Polizia, della Capitaneria e anche dell’Ispettorato del Lavoro, impegnati a verificare il rispetto delle norme sulla somministrazione di alimenti, sulla sicurezza alimentare e dei lavoratori oltre al rispetto delle regole contrattuali.

Le diverse irregolarità

Dai controlli sono emerse così diverse irregolarità che hanno portato all’emissione di numerose sanzioni e provvedimenti. Tra questi la denuncia per violazioni al Codice della Navigazione, di un uomo accusato di aver realizzato un’opera all’interno della fascia dei trenta metri dalla linea demaniale marittima.

Elevata una sanzione da 3mila euro per la mancata presentazione della Scia sanitaria di un deposito alimentare ed un’altra da 1.500euro per l’assenza di tracciabilità dei prodotti alimentari con il conseguente sequestro di circa 14 kg di prodotti ittici senza documentazione che ne attestasse la provenienza.

I lavoratori irregolari

In un’altra struttura è stata rilevata la presenza di personale non regolarmente assunto e ne è seguita una sanzione al titolare per un importo complessivo di 6.400 euro oltre alla sospensione dell’attività per il superamento della soglia del 10% di lavoratori irregolari rispetto al totale degli addetti.

Contestate, ancora, inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per non aver effettuato le visite mediche e per la carenza di attestati di formazione dei dipendenti.

Moto d’acqua senza patente

Attenzione è stata rivolta ai natanti e alle moto d’acqua per controllare il rispetto delle regole del Codice della Navigazione: in questo contesto è stato sequestrato un acquascooter poiché il conduttore è risultato senza patente nautica; lo stesso è stato multato per oltre 3600 euro

Nel corso della settimana, inoltre, tra Crotone, Cirò Marina, Cutro e Le Castella sono state identificate 2234 persone, di cui 391 sono risultate positive con precedenti; controllati inoltre 882 veicoli ed elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada e sequestrato un veicolo.