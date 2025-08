Movida nel crotonese, raffica di controlli: scattano multe e sanzioni

Un imponente servizio è stato eseguito nelle scorse ore nel popoloso centro di Isola Capo Rizzuto, dove sono stanti impegnati diversi uomini della Questura di Crotone tra cui personale della Polizia Amministrativa, della Squadra Mobile, dell’Anticrimine, della Digos, della Stradale e della Ferroviaria.

Obiettivo quello di prevenire, ovviamente, i reati, in particolare lo spaccio di droga, ma anche di controllare pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari e sorvegliati speciali.

Il bilancio complessivo è di oltre trecento persone identificate, circa un terzo delle quali risultate positive nella banca dati delle forze dell’ordine.

Eseguiti anche sedici controlli a domicilio di soggetti con precedenti. Fermati poi un centinaio di veicoli con la contestazioni di dieci violazioni al Codice della Strada.

Le attività amministrative

Gli agenti della Squadra Amministrativa hanno eseguito un controllo in una attività commerciale elevando altrettante sanzioni amministrative.

I poliziotti hanno verificato, insieme all’Ispettorato del Lavoro, un ristorante, identificando dieci persone, e accertando la presenza di un impianto di videosorveglianza non autorizzato, per cui è scattata una ammenda di quasi quattrocento euro.

All’interno, poi, vi erano quattro dipendenti non assunti (per cui è prevista una sanzione fino a 3900 euro per ogni lavoratore oltre alla sospensione dell'attività) e due collaboratori familiari per i quali non era stata effettuata la denuncia all’Inail.

La altre attività in provincia

Anche Crotone è stata interessata dai controlli. Qui gli agenti delle Volanti e le Pattuglie Appiedate, impegnati sui luoghi frequentati dalla movida, hanno identificato 334 persone di cui 69 positive, 205 veicoli, ed elevato una sanzione al Codice della Strada.

Sul litorale di Cirò Marina, frequentato da numerosi turisti, dove insistono diversi locali di intrattenimento, le pattuglie appiedate hanno identificato 102 persone, di cui 16 positive, e controllato 22 veicoli.

Sul di Le Castella, rinomata località turistica e balneare, sono state infine identificate 74 persone, di cui 13 positive, e controllati 39 veicoli.