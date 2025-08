Strongoli, cancello scorrevole cade su una 69enne: ferita gravemente

Nella mattinata di oggi, domenica 3 agosto, una donna di 69 anni che si trovava a Strongoli Marina - è rimasta gravemente ferita a causa di un cancello scorrevole che le sarebbe caduto addosso.

La malcapitata, originaria di Casabona, avrebbe riportato un trauma cranico ed una frattura al femore. Viste le condizioni, è intervenuto l'elisoccorso che l'ha trasferita all'ospedale di Catanzaro per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, i danni riportati, non hanno messo in pericolo la sua vita.

Sul luogo dell'accaduto sono subito intervenuti i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'evento, ma al momento pare sia stato solo un tragico incidente casuale.