Giovani molesti, di sera, nel centro di Melicucco: denunciati in nove

Rumori molesti, schiamazzi e comportamenti incivili da parte di gruppi giovani e soprattutto di sera: una situazione che sarebbe degenerata creando malcontento e soprattutto un crescente disagio nel popoloso centro di Melicucco.

Un contesto che ha portato alcuni residenti - stanchi di quanto accadesse quasi ogni giorno - a segnalare il tutto ai carabinieri della stazione locale.

I militari hanno avviato immediatamente le indagini e in breve tempo hanno individuato nove persone, che sono state poi denunciate per disturbo alla quiete pubblica, mettendo fine a una condizione che da settimane affliggeva il centro abitato.

Le altre attività

Nel corso delle attività, poi, gli stessi carabinieri hanno fermato un giovane in auto trovandolo in possesso di un tirapugni in metallo che è stato sequestrato. Per l’uomo, invece, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

In un’altra circostanza, uno straniero è stato sorpreso in giro con un coltello da cucina. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro e alla denuncia.

Elevate 37 multe

Complessivamente, i controlli hanno portato anche a 37 contestazioni in materia di codice della strada: tra queste, sette denunce per guida in stato di ebbrezza, numerose patenti ritirate e sequestri amministrativi di veicoli, per un ammontare complessivo di circa 15 mila euro di sanzioni.