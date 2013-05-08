A Vibo Marina la nona rassegna di “Ti porto un libro”

Nella splendida location del porto di Vibo Marina, per la nona Rassegna di “Ti porto un libro”, venerdì 8 agosto ore 21.30 è in programma una serata importante con al centro un libro significativo che ha suscitato grande interesse tra i lettori e la critica:” La casa ultima” di Merilia Ciconte, Santelli editore.

Dialoga con l’Autore Antonio Montesanti, da sempre impegnato in contesti socio-culturali; previsti ampi spazi musicali, il tutto per godere un momento di incontro e relax nell’attraente baia di Porto Santa Venere.

Si tratta di un romanzo che che ruota intorno alla vita di tre generazioni di donne: Elisa, Estella, Elena - madre, figlia, nipote - donne forti calabresi unite da un legame profondo, simbolicamente rappresentato dalla lettera “E” iniziale del loro nome e della parola “Esperanza”.

Le loro vicende si snodano dalla Calabria del dopoguerra all’Argentina delle grandi migrazioni, passando per Roma, Kabul e Lampedusa, in un viaggio emotivo che è anche un’esplorazione dell’identità femminile e della memoria collettiva.

Un’opera intensa e coinvolgente che attraversa un secolo di storia italiana e internazionale, raccontando una saga familiare al femminile fatta di memoria, resistere alle avversità della vita, migrazione e rinascita.

“La casa ultima” si propone come una lettura per tutte le generazioni, capace di parlare ai giovani e agli adulti con la forza della testimonianza e della letteratura; offrendo uno sguardo profondo e autentico sulla vita delle donne calabresi, celebrandone la forza, la resilienza e il profondo legame con la loro terra.

Nel cuore del romanzo l’incontro con Elios, un bambino profugo che diventa il simbolo del passaggio generazionale, la chiamata alla responsabilità collettiva, Un gesto che lega passato e presente, memoria e accoglienza, in un racconto che riesce a toccare l’anima.