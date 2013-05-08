La West Nile miete la prima vittima in Calabria: è un 80enne

Un 80enne del reggino è la prima vittima accertata in Calabria morta a causa del West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare Culex

L’uomo, originario di Riace, è deceduto nei giorni scorsi al Gom, il Grande Ospedale Metropolitano del capoluogo dello Stretto dove, a seguito di una encefalite, era astato ricoverato nel reparto di malattie infettive: i medici che lo hanno seguito hanno poi confermato che si trattasse di un’infezione West Nile.

Appreso della morte dell’80enne il sindaco della cittadina reggina, Mimmo Lucano, ha disposto una disinfestazione su tutto il territorio comunale e che sarà eseguita già questa notte.