Moglie e figlie vittime di violenze, padre finisce in carcere

La Polizia di Crotone ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, indagato per maltrattamenti in famiglia e violenze commesse ai danni delle figlie e della moglie. Il provvedimento è stato emesso in seguito a un'intensa attività investigativa della Squadra Mobile, che ritiene oggi di aver raccolto dei gravi indizi di colpevolezza.

Le indagini

L'inchiesta, condotta dalla sezione specializzata Reati contro la persona in collaborazione con la Squadra Volanti, è stata avviata dopo aver attivato la procedura del Codice Rosso.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica pitagorica, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio, hanno portato a ricostruire una serie di presunti episodi di maltrattamento: secondo gli inquirenti l'uomo avrebbe aggredito e percosso sistematicamente moglie e figlie, costringendole a vivere in un contesto di violenza e prevaricazione.

L'arresto

Gli elementi acquisiti, corroborati dalla collaborazione delle vittime, hanno indotto l'Autorità Giudiziaria a richiedere una misura cautelare, che è stata emessa dal Gip del Tribunale di Crotone. Gli agenti hanno così eseguito l'ordinanza immediatamente, associando l'uomo in carcere.