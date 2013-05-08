La droga nell’aiuola, pronta all’uso: sgominata piazza di spaccio a Paravati

I Carabinieri della Stazione di Mileto, sotto la guida costante del Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, hanno inferto un nuovo duro colpo al mercato della droga nella frazione di Paravati.

Un 41enne del posto, già arrestato pochi mesi fa per lo stesso reato, è stato nuovamente messo ai domiciliari in una operazione che ha permesso di smantellare una piazza di spaccio che, sebbene già colpita di recente, stava tentando di riorganizzarsi.

Il modus operandi

Le indagini sono partite in seguito a numerose segnalazioni di attività illecite nei pressi delle Case Popolari di via Capuana. I militari hanno avviato un'attività di osservazione mirata, documentando il modus operandi del sospettato.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo si recava più volte al giorno vicino a un'aiuola, dove prelevava o depositava un involucro, un sistema collaudato per nascondere la droga destinata ai clienti.

L'osservazione, condotta da due squadre, ha permesso di documentare diversi incontri sospetti. In uno di questi, avvenuto in piazza Sandro Pertini, i Carabinieri hanno fermato due “clienti” a Ionadi, trovando e sequestrando sette grammi di hashish destinati all'uso personale.

Il sequestro

Dopo un ulteriore pedinamento, i Carabinieri hanno bloccato il sospettato e lo hanno condotto presso l'aiuola “incriminata” dove all'interno, è stato trovato un panetto di hashish del peso di oltre 38 grammi.

Una successiva perquisizione dell'abitazione dell’indagato ha permesso di sequestrare 3.780 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

L'operazione si è conclusa con l'arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.