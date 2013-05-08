Incendi boschivi, giornata difficile per i Canadair: 22 richieste

Anche oggi è stata una giornata difficile per i mezzi aerei della flotta dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile. Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nello spegnimento dei numerosi incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto dal cielo alle attività svolte dalle squadre a terra.

Primo fra tutti, lo straordinario impegno richiesto dal vasto incendio che sta interessando l’area del Parco del Vesuvio, su cui hanno operato sei Canadair e un elicottero e per il quale è stato attivato dal Dipartimento anche il servizio Copernicus Emergency Management Service per la mappatura delle aree interessate attraverso immagini satellitari.

In base ai dati disponibili alle ore 18, sono state 22 le richieste ricevute dal Coau, il Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento da diverse regioni italiane: nove dalla Campania, quattro dal Lazio e dalla Sicilia, due dalla Puglia e una ciascuna da Basilicata, Calabria e Sardegna.

A causa dell’elevato numero di richieste, e dell’impegno straordinario in area vesuviana, non è stato possibile assegnare velivoli a tutte le richieste.

L'intervento congiunto dei mezzi aerei e dell'azione di contrasto delle squadre di terra ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere, finora, otto roghi. Le attività di lancio di acqua e liquido ritardante ed estinguente continueranno fino a quando le condizioni di luce consentiranno di operare in sicurezza.