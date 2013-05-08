Marea Summer Festival: Paola si prepara a vivere una notte indimenticabile

Il Lungomare di Paola si trasformerà in un'arena a cielo aperto domenica 17 agosto per la nuova edizione del Marea Summer Festival. L'evento, che negli anni ha fatto ballare migliaia di persone, torna forte del suo successo, mantenendo la squadra organizzativa che lo ha reso celebre e arricchendosi di nuove e importanti collaborazioni.

Quest'anno, un'onda di musica e divertimento si prepara a travolgere il pubblico con effetti speciali mai visti prima, unendo la tradizione musicale calabrese con la folk elettronica e le hit più amate del momento.

Sapori, artigianato e tradizione

A partire dalle ore 20, l'Area Festival si accenderà in un'esplosione di colori e profumi. Grazie all'impegno della Pro Loco di Paola, in collaborazione con il Comune di Paola e ARSAC, saranno allestiti stand enogastronomici e un angolo cocktail.

Sarà un vero e proprio percorso del gusto, dove le eccellenze culinarie calabresi saranno protagoniste, arricchite dalle creazioni gourmet dello chef Enzo Barbieri.

La sua maestria offrirà un'esperienza sensoriale di altissimo livello, raccontando l'identità del territorio attraverso sapori e ingredienti. Inoltre, passeggiando tra gli stand, sarà possibile scoprire lo spazio dedicato all'artigianato, curato dall'associazione Làbart, dove la manualità e la creatività degli artigiani locali verranno messe in risalto.

Tributo alla cultura calabrese

Alle 22:00 avrà inizio il “Prima Festival”, con l'esibizione di Elviranna Aceto alla voce, Emilio Amendola alla chitarra e Domenico Di Santo alla fisarmonica.

In questa cornice suggestiva, un momento di particolare rilevanza sarà dedicato a Francesco Perri, Direttore del Conservatorio di Cosenza, cui verrà conferito un prestigioso premio alla carriera per il suo impegno nella diffusione della cultura musicale calabrese.

A seguire, il pubblico sarà avvolto dalle sonorità della Carmine Sangineto Band, che con la sua profonda conoscenza della musica popolare e un repertorio premiato a livello nazionale e internazionale, farà rivivere melodie antiche e travolgenti.

Ad accompagnare le note, le coreografie di Francesca Marafioti, ballerina e coreografa Rai, affiancata dal talentuoso Simone Iannuzzi, volto noto di “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci, e dal gruppo di danza popolare “Amor di Taranta”.

Il gran finale con l'ospite speciale

Il gran finale, atteso per le 23:00, vedrà protagonista Yayong, giovane e brillante dj, la cui energia sarà amplificata dalla presenza dell'ospite speciale Luigi Mastroianni.

Artista eclettico e poliedrico, Mastroianni ha calcato palchi e console in tutta Italia, distinguendosi per uno stile capace di fondere ritmo e coinvolgimento emotivo.

La sua performance, intensa e scenografica, promette di trasformare il Lungomare in una vera e propria discoteca all'aperto, regalando un'esperienza unica e indimenticabile.