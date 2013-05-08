Aism. Supporto psicologico per persone con Sm, Mno e patologie correlate

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Catanzaro avvia un ciclo di incontri informativi e di supporto psicologico rivolti alle persone con Sclerosi Multipla, MNO e patologie correlate, nonché ai loro familiari e partner.

Gli appuntamenti, che avranno inizio da fine agosto, saranno moderati da psicologi e psicoterapeuti esperti, e rappresentano un’occasione preziosa per condividere esperienze, ricevere supporto, confrontarsi e migliorare la qualità della vita.

Saranno ospitati in tre comuni della provincia: Lamezia Terme, Catanzaro e Girifalco, con l’obiettivo di favorire la partecipazione diffusa sul territorio.

“Questi incontri sono stati pensati per offrire uno spazio di ascolto, dialogo e vicinanza, perché crediamo fortemente che il benessere psicologico sia una parte fondamentale del percorso di ogni persona con SM e dei suoi familiari – dichiara la Vicepresidente della Sezione Aism di Catanzaro, Angela Gaetano.

La partecipazione è gratuita ma a numero limitato. È necessario prenotarsi inviando un messaggio al numero 3386011450.