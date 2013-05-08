Incendi boschivi: in Calabria quattro richieste di canadair

Proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, che stanno interessando diverse regioni italiane. Anche nella giornata di oggi, fin dalle prime ore, gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati a supporto delle squadre di terra.

Particolare attenzione è rivolta al vasto incendio che sta colpendo l’area del Parco del Vesuvio, dove sono al lavoro cinque Canadair e un elicottero per contenere le fiamme e limitare i danni.

Secondo i dati aggiornati alle 18.30, il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) ha ricevuto complessivamente venti richieste da diverse regioni: sette dalla Campania, quattro dalla Calabria, tre dal Lazio e dall’Abruzzo, due dalla Basilicata e una dalla Sicilia.

Grazie al lavoro congiunto dei mezzi aerei e delle squadre a terra, finora nove roghi sono stati messi sotto controllo o completamente spenti. Le operazioni di lancio di acqua e liquidi ritardanti continueranno fino al calare della luce, quando sarà più sicuro operare.