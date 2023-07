Brucia la Calabria: 80 roghi attivi e 60 già spenti, non c’è tregua per i Vigili del Fuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Assieme al caldo torrido è esplosa anche l'emergenza incendi. La Calabria si trova attanagliata da decine di roghi contenuti a stento grazie all'abnegazione dei Vigili del Fuoco, impegnati senza sosta in tutta la regione da almeno un paio di giorni. Situazione che è andata rapidamente degenerando, e che al momento conta ben 60 incendi spenti nelle ultime 24 ore ed 80 ancora attivi.

Situazione critica nella provincia di Reggio Calabria, dove si è registrata la prima vittima della stagione (LEGGI). Questa notte squadre dei Comandi di Catanzaro e Crotone sono state inviate su Cardeto e tra i comuni di San Giovanni Sambatello ed Ortì. Inoltre un ulteriore modulo di colonna mobile (9 unità con automezzi in assetto antincendio boschivo) è giunto dalla vicina Basilicata.

Evidenti criticità anche nella provincia di Crotone, dove è stato bloccato l'ingresso nord della città e la circolazione ferroviaria (LEGGI) a causa di un rogo alle porte dell'area urbana, mentre un'altro incendio ha interessato l'area dei Giardini di Pitagora (ex Parco Pignera). Sono 6 le squadre impegnate in tutta la provincia, principalmente a Strongoli e Petilia Policastro.

Paura anche a Catanzaro, in particolare nelle nella zona sud del capoluogo dove in via precauzionale polizia di stato e polizia locale stanno provvedendo alla evacuazione di alcune abitazioni. Nel cosentino criticità nel comune di Acri, dove un rogo ha interessato anche due abitazioni e nella frazione Serra Longa. Inoltre nel comune di Grisolia dove un incendio dalla serata di ieri si è propagato in prossimità del centro abitato.