Tragedia a Cardeto, casa di campagna avvolta dalle fiamme: muore anziano

I violenti incendi divampati in queste ore in tutta la Calabria hanno mietuto la prima vittima. Non c'è stato nulla da fare per un anziano di Cardeto, rimasto intrappolato nella propria abitazione di campagna mentre questa veniva divorata dalle fiamme.

L'uomo, novantottenne del posto da tempo allettato, viveva nella sua abitazione assieme alla figlia ed al genero. Purtroppo le fiamme - che stanno interessando tutt'ora una vasta area tra Cardeto, Mosorrofa e Gallina, nell'area di Reggio Calabria - hanno colto di sopresa l'intero nucleo familiare, che si è ritrovato improvvisamente circondato dal fuoco.

I due conviventi della vittima sono stati messi in salvo dai Vigili del Fuoco, e sono entrambi feriti ma non in pericolo di vita. Le operazioni di contenimento dell'incendio sono ancora in corso.