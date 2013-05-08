Mosorrofa dimenticata dall’amministrazione, cittadini si rimboccano le maniche

Sasha Sorgonà

Il quartiere di Mosorrofa, nonostante i cittadini paghino regolarmente le tasse, si sente abbandonato dall'amministrazione comunale di Reggio Calabria.

Strade degradate, mancanza di manutenzione e servizi ridotti al minimo sono le principali criticità lamentate dalla comunità. Di fronte a questa assenza istituzionale, sono gli stessi residenti, insieme a chi è tornato per le vacanze, a farsi carico della pulizia e del decoro del quartiere, dimostrando un forte senso di appartenenza.

L'appello di Sasha Sorgonà

La voce della comunità è stata raccolta da Sasha Sorgonà, giovane imprenditore e leader della community “Spinoza”, che ha lanciato un appello diretto all'amministrazione comunale: “Mosorrofa non chiede privilegi, chiede ciò che le spetta di diritto: servizi, manutenzione, strade sicure, attenzione. Chiede che il contributo dei suoi cittadini non si traduca in un silenzio istituzionale, ma in azioni concrete”.

Sorgonà sottolinea che Mosorrofa è parte integrante di Reggio Calabria e ha diritto alla stessa dignità e cura di ogni altro quartiere. L'imprenditore ha promesso il suo impegno per ottenere risultati concreti e non solo parole, sostenendo la comunità attraverso l'associazione Promozione Culturale “Reggio Impresa”.