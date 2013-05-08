Fermato per guida pericolosa, era ricercato da anni: arrestato

È stato sorpreso a guidare in modo pericoloso lungo l'Autostrata A2, e per questo motivo è stato raggiunto e fermato da una pattuglia di Polizia Stradale, che si è trovata di fronte un soggetto ricercato dal 2020. L'episodio si è verificato, nei giorni scorsi, nei pressi dello svincolo di Sant'Onofrio, nel vibonese, dove gli agenti erano impegnati in una serie di controlli sul traffico stradale.

Già alla vista della polizia, i due soggetti presenti all'interno dell'auto hanno insospettito gli agenti che hanno così svolto ulteriori accertamenti. Proprio il controllo a carico di uno dei due, proseguito con il fotosegnalamento dopo un primo controllo documentale, ha permesso di scoprire come fosse gravatato da un provvedimento di cattura per via di una condanna definitiva.

Condanna che era stata confermata già da diversi anni, precisamente dal 2020, senza però mai concretizzarsi. Almeno fino ad ora: al termine delle formalità di rito, l'uomo - di fatto fuggitivo - è stato arrestato e trasferito nel carcere di Vibo Valentia.