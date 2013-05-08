Blitz sulla costa jonica: sequestrati oltre 180 ombrelloni e strutture abusive

Continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo condotta dai militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, guidati dal Capitano di Corvetta Daniele Ticconi.

Lungo la costa jonica calabrese, in vista della settimana di Ferragosto - caratterizzata da un forte afflusso di turisti - sono state eseguite numerose ispezioni.

Il 6 agosto, a Siderno, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale,è stata eseguita un'operazione di vigilanza sul rispetto del demanio marittimo che ha portato al sequestro di ottanta ombrelloni e altro materiale lasciato incustodito sulla spiaggia durante le ore notturne.

Nella stessa occasione, sono stati rinvenuti e smantellati due gazebo in legno fissati sull’arenile in maniera abusiva.

Azioni analoghe si sono svolte l’11 agosto a Monasterace Marina, dove i militari della Delegazione di Spiaggia locale, hanno passato al setaccio circa tre chilometri di litorale.

Il bilancio: circa cento ombrelloni e numerosi attrezzi da mare (sdraio, sedie, gonfiabili) rimossi e sequestrati, poiché utilizzati per occupare indebitamente porzioni di spiaggia libera.

Tali comportamenti costituiscono una violazione delle ordinanze comunali e della normativa sul demanio marittimo, impedendo il libero e corretto utilizzo del bene pubblico da parte di cittadini e visitatori.

L’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica ha ribadito che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di contrastare ogni forma di occupazione abusiva del litorale, tutelare la sicurezza della balneazione e garantire il rispetto della legalità.