“Irrequieto” per mesi, minaccia anche i poliziotti: finisce in carcere

Un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. L'intervento è scattato in un bar-tabacchi di un'area di servizio nella zona nord di Reggio Calabria, a seguito della segnalazione di un extracomunitario in evidente stato di ebbrezza che stava molestando i clienti.

L’uso del taser

All'arrivo dei poliziotti delle Volanti, l'uomo, già noto per numerosi precedenti, ha continuato a mostrare un atteggiamento violento, brandendo una bottiglia di vetro e simulando il gesto del “taglia gola”.

Dopo diversi tentativi di mediazione, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo con l'utilizzo di un taser arrestandolo flagranza e anche denunciandolo per porto e uso di oggetti atti a offendere.

I precedenti

L'uomo era già stato protagonista, negli ultimi mesi, di diversi episodi pericolosi: dall'irruzione in una chiesa, al denudamento in luogo pubblico in presenza di donne e minorenni, fino all'arrampicata sulla statua dell'Athena nell'Arena dello Stretto, danneggiando l'opera.

L'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Arghillà.