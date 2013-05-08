Occupazione abusiva di spazi pubblici: emesso un Daspo a Tropea
Il Questore di Vibo Valenti ha adottato un provvedimento di daspo urbano nei confronti di una cittadina straniera 36enne che, nel centro di Tropea, occupava abusivamente uno spazio destinato al trasporto ed alla circolazione urbana ed individuato dal Comune come area sensibile per la libera fruizione di spazi interessati dall'afflusso di turisti.
Il provvedimento segue l'inottemperanza da parte della donna all'ordine di allontanamento disposto in precedenza nei suoi confronti dalla Polizia Municipale di Tropea, che le aveva contestato e sanzionato il commercio abusivo in area pubblica vietata.
Data la reiterazione della condotta, a seguito di istruttoria svolta dalla divisione anticrimine, il Questore ha ora emesso nei suoi confronti la più grave misura del Daspo urbano che le vieta di accedere per 12 mesi alle aree e alle infrastrutture del trasporto pubblico locale di Tropea nonché a tutte le aree specificatamente individuate dal regolamento di Polizia Locale del Comune di Tropea.