Appicca incendio a rifiuti a ridoso della fiumara: un arresto a Locri

Un uomo è stato sorpreso mentre appiccava un incendio nei pressi della fiumara Novito, tra i comuni di Locri e di Siderno, e per questo motivo arrestato in flagranza di reato. Lo rendono noto i Carabinieri forestali di Locri, intervenuti sul posto proprio a seguito del denso fumo proveniente dall'area.

L'uomo, "armato" di un comune bruciatore da cucina, si stava dilettando a dar fuoco non solo alla vegetazione circostante, ma anche a diversi rifiuti speciali abbandonati sul posto, composti da varie tipologie di plastica e persino da eternit. Circostanza che causa un doppio pericolo, non solo per l'incendio in sè, ma anche per le polveri che si rischia di inalare.

Questo è stato dunque fermato proprio mentre continuava a dar fuoco in diversi punti della fiumara, ed arrestato in flagranza di reato per combustione illecita di rifiuti. Al termine delle formalità, è stato sottoposto ad obbligo di presentazione, mentre il bruciatore è stato sequestrato.