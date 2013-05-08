Ferragosto tranquillo nella Locride: occhi puntati sugli automobilisti alticci

Nel periodo delle festività dello scorso Ferragosto, i Carabinieri della Compagnia di Locri hanno rafforzato la presenza sul territorio per garantire la sicurezza e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.

L'obiettivo primario è stato la lotta contro l'abuso di alcol e sostanze che possono mettere a rischio l'incolumità di automobilisti e pedoni.

L'esito dei controlli

L'attività ha portato all'identificazione di numerose persone e alla verifica di diversi veicoli. I risultati non si sono fatti attendere: tre individui sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria perché sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti legali.

Altri due automobilisti, invece, hanno ricevuto una sanzione amministrativa per guida in stato di ebbrezza, con il conseguente ritiro della patente.

L'appello alla prudenza

Il Ferragosto è un momento di festa, ma i Carabinieri sottolineano che è anche un periodo in cui aumentano i comportamenti a rischio, in particolare a causa del consumo eccessivo di alcol.

Per questo motivo, l'Arma ha predisposto un dispositivo straordinario di controllo, con l'obiettivo di prevenire incidenti e tutelare la tranquillità di residenti e turisti.

Viene lanciato un appello alla prudenza e al senso di responsabilità, ricordando che “mettersi al volante dopo aver bevuto non solo comporta conseguenze legali e amministrative, ma soprattutto può mettere in pericolo vite umane”.

I servizi di prevenzione e contrasto continueranno anche nei prossimi giorni, confermando l'impegno costante dei Carabinieri per la sicurezza della comunità.