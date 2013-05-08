Agosto tranquillo: controlli a tappeto dalla Piana all’Aspromonte

Nella settimana di Ferragosto, i Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro hanno dato vita a un imponente servizio straordinario di controllo del territorio.

Un’attività mirata a garantire la sicurezza dei cittadini in un periodo di grande affluenza, animato da feste patronali e numerosi eventi. Il dispositivo di sicurezza ha interessato tutta la Piana, dalle punte dell’Aspromonte alle località balneari.

L’attenzione è stata particolarmente alta in occasione di appuntamenti che hanno richiamato migliaia di presenze, richiedendo una cornice di sicurezza rafforzata per prevenire disordini e garantire lo svolgimento sereno delle celebrazioni.

Interventi mirati e supporto aereo

Un’attenzione particolare è stata riservata a San Ferdinando, dove centinaia di giovani si sono ritrovati in spiaggia per il tradizionale bagno di mezzanotte.

I militari hanno controllato numerosi partecipanti ai festeggiamenti, denunciando due persone che si sono rifiutate di fornire le proprie generalità e un pregiudicato che girava per la spiaggia con una grossa lama in tasca.

Non è poi mancato il supporto aereo dell’8° Nucleo Elicotteristi di Vibo Valentia. Vigilando dall’alto, questi specialisti dell’Arma hanno contribuito a garantire la sicurezza nelle aree di montagna.

Fra Zomaro, Trepitò e Zervo, i Carabinieri sono riusciti a intervenire subito sulle situazioni più critiche, come la rissa scoppiata per l’uso di uno dei barbecue comunali, denunciando i quattro violenti che hanno dato il via alla zuffa.

Il bilancio: multe e denunce

Nell’ambito dei controlli lungo le principali arterie, i Carabinieri hanno denunciato quindici soggetti per guida in stato di ebbrezza, due dei quali risultati positivi anche all’uso di stupefacenti.

Complessivamente, sono state elevate oltre 160 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un ammontare superiore a 56mila euro.

Il dispositivo, che ha visto impegnate le articolazioni dipendenti dal Gruppo di Gioia Tauro con controlli a tappeto, ha consentito di incrementare significativamente la percezione di sicurezza tra i cittadini e garantire un Ferragosto sereno.

La parola alla Procura

I procedimenti, di competenza della Procura di Palmi guidata dal Procuratore Emanuele Crescenti, sono attualmente pendenti nella fase delle indagini preliminari.

L’effettiva responsabilità delle persone denunciate, attesa la fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a loro carico, sarà vagliata nel corso dei successivi processi.