Giallo a Gioiosa Jonica, rinvenuto cadavere in strada: indagini in corso

Un cadavere è stato rinvenuto questa mattina per le strade di Gioiosa Jonica, nel reggino, in circostanza ancora poco chiare e sulle quali stanno indagano i Carabinieri della compagnia di Roccella. Il corpo dell'uomo, che si ipotizza essere straniero, è stato scoperto questa mattina dai netturbini durante le consuete operazioni di pulizia.

Questi avrebbero notato un qualcosa di insolito al di sotto di un lenzuolo, evidentemente sporco di sangue ed abbandonato presso la chiesa di San Rocco. Avvicinatesi per approfondire, avrebbero così scoperto il corpo senza vita dell'uomo ed allertato subito i soccorsi.

Sul posto, oltre ai militari ed al personale del 118, anche i Ris di Messina. La Procura di Locri ha aperto un fascicolo e si sta ora indagando per ricostruire i contorni della vicenda.