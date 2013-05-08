Tiro sportivo. Campionato regionale Tld, prima volta sul podio per una donna

Da sinistra: Giuseppe Gangemi, Laurice Minnoni e Vincenzo Polimeni

Dopo una breve pausa estiva è ricominciata a pieno ritmo l’attività del Centro Addestramento Tiro Sportivo Calabria di Lamezia Terme.

Ieri, domenica 24 agosto, presso il Poligono del Centro in località Montagnola di Fronti è ripreso il Campionato Regionale di Tiro dalla Lunga Distanza giunto al suo quarto appuntamento.

Secondo test dai 300mt

Una kermesse sportiva che ha visto i tiratori misurarsi per la seconda volta sulla distanza di 300 metri, dopo la prima disputata il 15 giugno scorso con Vincenzo Belcastro di Lamezia Terme che era salito sul gradino più alto del podio (QUI).



Alle 10 in punto i partecipanti hanno imbracciato i loro fucili per dare vita ad una gara appassionante ed incerta, magistralmente diretta in tutti i suoi aspetti dal Ctsc di Lamezia che non lascia mai nulla al caso per mettere nelle migliori condizioni possibili i tiratori, spesso provenienti da località molto lontane è proseguita fino alle 13 quando si sono effettuate le premiazioni.

La novità sul podio

A salire sul gradino più alto del podio una novità assoluta: per la prima volta il poligono lametino vi ha accolto infatti una donna, Laurice Minnoni di Roma, che ha sbaragliato il campo dei concorrenti con una magnifica seduta di tiro.

Dietro di lei si è classificato Giuseppe Gangemi di Reggio Calabria, mentre sul gradino più basso si è accomodato Vincenzo Polimeni di Reggio Calabria.

Una bellissima giornata

Una bellissima giornata di sport che ha lasciato contenti tutti i partecipanti, che apprezzano sempre più la location e l’organizzazione del Ctsc nelle persone di Pino Nicotera e Giuseppe di Salvo.

Prossimo ed ultimo appuntamento del Campionato Regionale di TLD è previsto per domenica 5 ottobre, forse, il più importante e difficile con la prova unica sulla distanza dei 1000 metri.