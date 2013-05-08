Capo Vaticano. Estate a Casa Berto, Family Festival che unisce artisti e pubblico

Capo Vaticano si prepara a ospitare gli ultimi quattro giorni di agosto 2025 per la decima edizione di “Estate a Casa Berto”, il “family festival” tra i più amati dell’estate italiana. Dal 28 al 31 agosto, con un appuntamento extra il 20 settembre, la dimora a picco sulla Costa degli Dei, rifugio creativo di Giuseppe Berto, accoglierà scrittori, giornalisti, musicisti, artisti, attori e registi.

Uno spazio di confronto

Nato nel 2015 per accompagnare il rilancio delle opere dello scrittore, autore di capolavori quali "Il Male oscuro" e "La Gloria", il festival è diventato un appuntamento intimo e originale. La figura di Berto resta il fulcro ispiratore attorno al quale autori, artisti e pubblico si ritrovano ogni estate.

Antonia Berto, ideatrice e co-direttrice insieme a Marco Mottolese, ha commentato: "Estate a Casa Berto nacque per accompagnare il rilancio delle opere di mio padre ma fin dall’inizio è stato chiaro che fosse anche qualcosa di più: uno spazio di confronto vivo, dove letteratura, musica e cinema dialogano in un clima familiare. In dieci anni il festival... è cresciuto senza mai perdere il suo spirito originario che vede gli ospiti quali compagni di viaggio, costruendo così ogni anno una community che ogni estate si riconosce e si rinnova."

Il programma dell'evento

L’apertura del festival, giovedì 28 agosto, è affidata a una performance che si annuncia perfetta per lo spazio immersivo di Casa Berto: “Il Dominio della Luce” (ore 18 30). Si tratta di un concerto-reading di Roberto Angelini – chitarrista, cantautore e presenza fissa a Propaganda Live (La7) – e Rodrigo D’Erasmo, storico violinista degli Afterhours. Il progetto, edito da Woodworm Wudz, unisce musica e un prezioso libro con testi di autori come Vasco Brondi, Chiara Gamberale, Emanuele Trevi e Filippo Timi, che esplora il tema della luce come simbolo di resistenza e di pace.

Alle 21:30, spazio al cinema con la proiezione di “Rosa – Il canto delle sirene”, esordio alla regia di Isabella Ragonese. L'attrice racconterà la genesi del progetto che narra la vita e la voce inconfondibile di Rosa Balistreri, cantautrice simbolo della Sicilia popolare e strumento di riscatto sociale.

La scaletta del secondo giorno

La rassegna prosegue venerdì 29 agosto alle ore 18 30 con il recital teatrale “Tony Pagoda”: Iaia Forte, attrice apprezzata di cinema e teatro (La grande bellezza), interpreta il celebre personaggio creato da Paolo Sorrentino. Un debutto calabrese che il giardino di Casa Berto rende "la cornice ideale per una riflessione allo stesso tempo politica e sentimentale."

Alle 21 00 è la letteratura protagonista con la presentazione in anteprima di “Tutto ha la sua ora” (Solfanelli Editore) di Pierfranco Bruni, un saggio dedicato a Giuseppe Berto. Il libro si configura come un dialogo a distanza tra il critico Bruni e il grande scrittore.

La giornata si conclude alle 22 15 con la proiezione di “Le Déluge”, film d’autore di Gianluca Jodice, vincitore di quattro David di Donatello e due Nastri d’Argento. La presenza del regista offrirà al pubblico l’occasione di approfondire le scelte estetiche e narrative di una pellicola che riflette sul tramonto di un’epoca e l’inizio della modernità.

I protagonisti successivi

Dal 30 al 31 agosto il festival prosegue con appuntamenti che vedranno protagonisti, tra gli altri, Antonio Padellaro, Massimo Sideri, Niccolò Ammaniti, Emanuele Trevi e DAP. L'evento si concluderà con l’appuntamento speciale del 20 settembre con la performance di Ilaria Amodio (Inaria) e la mostra di Rosy Suppa.

"Estate a Casa Berto 2025" è candidato all’Avviso “Sostegno e promozione turistica e culturale” della Regione Calabria ed è realizzato con il patrocinio del Comune di Ricadi, con il sostegno della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia, del main sponsor Distillerie Caffo e del partner Almaviva. Il Festival è parte del Cluster Culturale Turistico CulTuDei.