Pentone, torna a casa della moglie nonostante il divieto: arrestato 37enne

Un 37enne di origini straniere è stato arrestato dai Carabinieri di Pentone lo scorso 24 agosto, per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento nei confronti della moglie e dei figli.

L’uomo, già sottoposto al provvedimento che gli imponeva di mantenere una distanza minima di 500 metri dai familiari, era rientrato in Italia il 22 agosto e si era presentato a casa della donna, con la quale manteneva contatti per motivi legati all’affidamento del figlio.

La situazione è però degenerata: dopo alcuni giorni, la moglie ha chiesto l’intervento dei militari per una lite accesa con il marito, alimentata anche dall’abuso di alcol.

I Carabinieri, arrivati immediatamente sul posto, hanno trovato l’uomo nell’abitazione in evidente stato di alterazione psicofisica e lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 37enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza fino all’udienza di convalida. Il Giudice, dopo averne disposto la scarcerazione, ha comunque ripristinato la misura cautelare del divieto di avvicinamento già emessa in precedenza.