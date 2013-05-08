Crotone, scoperta e sequestrata una maxi piantagione di cannabis

La Guardia di Finanza di Crotone, su segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme, ha individuato e sequestrato una folta piantagione di cannabis in contrada Columbra, nella frazione di Papanice.

Nascosta trai rovi

I Baschi Verdi hanno scoperto la coltivazione, nascosta tra rovi e vegetazione fitta, composta da piante con infiorescenze in avanzato stato di maturazione, molte delle quali alte oltre tre metri.

Durante l’attività, i Finanzieri hanno rinvenuto anche un sofisticato sistema di irrigazione automatica, con compressore idraulico e timer, oltre a cassette per il trasporto della marijuana, concimi e una pompa irroratrice a spalla per pesticidi.

La sostanza stupefacente avrebbe potuto fruttare oltre 350 mila euro se fosse arrivata sul mercato della vendita al dettaglio.

Il coordinamento

Le operazioni di ricognizione, campionamento e sequestro sono state coordinate dalla Procura della Repubblica Pitagorica, guidata da Domenico Guarascio.

L’intervento sottolinea la stretta collaborazione tra la componente territoriale e aeronavale della Guardia di Finanza e il costante impegno del Corpo nel contrasto al traffico di droghe, fenomeno che oltre a danneggiare la salute, inquina l’economia legale del Paese.

Al momento, sono in corso indagini per individuare i responsabili dell’illecito.