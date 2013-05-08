“Contaminazioni”: a Casali del Manco il Festival di arte e teatro

La Biblioteca e Casa Museo Gullo, Casali del Manco

Prende il via la seconda edizione di Contaminazioni, una rassegna internazionale dedicata alla fusione tra arte contemporanea, teatro e poesia. L’evento, curato da Antonella Bongarzone e Antonella Salatino, si svolge presso la Biblioteca e Casa Museo Gullo a Casali del Manco.

“Tre piccole ombre”

Il festival sarà inaugurato il 29 agosto (alle 18:30) con lo spettacolo “Tre piccole ombre”, della compagnia calabrese Mana Chuma. De con Massimo Barilla, con musiche originali di Luigi Polimeni, è un reading tratto dal racconto di Barilla in occasione del cinquantesimo anniversario del romanzo “Horcynus Orca” di Stefano D'Arrigo.

Il testo racconta una notte senza tempo sulla spiaggia di Alì Terme, negli anni Venti, dove tre amici d'infanzia si confrontano con il mare, la terra e il proprio destino.

L'arte di Mana Chuma

La compagnia Mana Chuma si distingue per la sua ricerca sull'identità culturale e storica del Meridione, unendo storie e figure della tradizione locale con forme artistiche innovative.

Il loro approccio si basa sulla contaminazione tra linguaggi differenti e sulla sperimentazione di spazi "altri" per il teatro. La compagnia collabora con teatri, festival e organizzazioni della società civile per creare spettacoli che promuovono la cittadinanza attiva e la lotta contro le mafie, offrendo modelli culturali ed economici alternativi.