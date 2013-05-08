I vertici della Guardia Costiera visitano i sottufficiali aggrediti nel vibonese

Il Comandante Generale della Guardia Costiera ed il suo vice, gli ammiragli Nicola Carlone e Sergio Liardo, ed il Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata Tirrenica, l’ammiraglio Giuseppe Sciarrone, hanno fatto visita ieri alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia, dove si è tenuta un’assemblea con tutto il personale, alla quale ha partecipato anche i sottufficiali Giovanni Grande e Piero Conforti, vittime di un’aggressione durante un’attività di controllo in mare, la settimana scorsa (QUI).

L'incontro in ospedale

Nel corso della giornata, tutti gli Ufficiali, compreso il Comandante della Capitaneria di Vibo Valentia, Guido Avallone, si sono poi recati all’ospedale di Catanzaro per far visita a Conforti, che è ancora ricoverato.

L’Ammiraglio Carlone ha inoltre incontrato il Prefetto Anna Aurora Colosimo, che ha ribadito la propria solidarietà istituzionale e personale alla Capitaneria locale e nazionale.

La vicinanza del comandante

Il Comandante Generale e il Vice hanno voluto esprimere personalmente ai due colleghi, e a tutto il personale, la vicinanza e la solidarietà delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, formulando i più sentiti auguri di pronta guarigione.