Bisignano si anima con il Salento Dance Party

Venerdì 29 agosto, nel cuore dei festeggiamenti in onore di Sant’Umile, Bisignano ospiterà il Salento Dance Party, un evento che unirà la tradizione locale con l’energia e la musica del Salento. L’appuntamento, organizzato dall’associazione L’Olmo di Piano e patrocinato dall’amministrazione comunale, prenderà il via alle ore 22 nella piazza principale della città.

Un tuffo negli anni ’90

La serata proporrà un viaggio musicale nel decennio degli anni Novanta, con i successi più iconici da cantare e ballare, riportando in vita emozioni e ricordi di un periodo caratterizzato da grande passione per la musica. Un vero e proprio show che trasmetterà energia e divertimento a tutti i partecipanti.

Divertimento per tutta la famiglia

Il Crazy Nation Dance Party non sarà solo musica: la manifestazione includerà aree dedicate ai più piccoli, garantendo intrattenimento per l’intera famiglia. Stand gastronomici offriranno inoltre l’opportunità di degustare e conoscere prodotti locali e regionali, trasformando l’evento in un’esperienza multisensoriale tra musica, sapori e tradizione.

Il filo conduttore della tradizione agroalimentare

L’Olmo di Piano continuerà a valorizzare il territorio anche nei prossimi giorni con la seconda edizione della Festa del Grano, in programma per il 6 settembre. Dopo il successo della passata edizione, l’iniziativa celebrerà la storia e la cultura del grano attraverso talk tematici, momenti conviviali e attività a contatto con la tradizione locale, rafforzando il legame tra cultura, comunità e territorio.