Lamezia, soccorsa donna caduta in un burrone: è fuori pericolo

Una donna è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, a seguito di una rovinosa caduta in un burrone. Una dinamica ancora da chiarire quella avvenuta quest'oggi a Lamezia Terme, in contrada Calia, e che poteva portare ad un esito completamente differente.

La malcapitata è stata soccorsa dai vigili del distaccamento lametino, ed una volta recuperata è stata affidata alle cure del personale medico. Questo, dopo una prima valutazione, ha optato per trasferire la donna in ospedale per ulteriori controlli: non è in pericolo di vita.