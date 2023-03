Borgia. Viola la sorveglianza speciale, 29enne finisce ai domiciliari

Un 29enne di Borgia è finito in arresto dopo che i carabinieri della stazione locale gli hanno contestato di aver violato la sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per due anni, a cui era sottoposto dal 2021, anno in cui il provvedimento era stato emesso a suo carico dal Tribunale di Catanzaro.

L’uomo oltre a non aver rispettato le prescrizioni del decreto, in particolare non aveva la carta precettiva ed è stato trovato in possesso di un telefono cellulare funzionante ed acceso.

Dopo le formalità di rito è stato così sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida.