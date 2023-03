Covid, il Bollettino. Leggera impennata di positivi: +99 in 24ore. 149 i guariti

Leggera impennata di casi di Covid19, nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Su poco più di duemila tamponi eseguiti sono infatti 99 i nuovi positivi accertati: 44 nel cosentino, 18 nel catanzarese ed altrettanti nel reggino, 13 nel crotonese, 4 nel vibonese e due di fuori regione.

Continua a rimanere fermo il bilancio dei decessi mentre i guariti sono 149 e gli attualmente positivi a quest’oggi sono 1016, 50 meno di ieri. Di questi, 920 (45 in meno da ieri) si trovano in isolamento domiciliare, 91 (5 in meno da ieri) sono in reparto e 5 in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 303 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 279 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112408 (111975 guariti, 433 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 326 (46 in reparto, 0 in terapia intensiva, 280 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188114 (186624 guariti, 1490 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 32 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59875 (59594 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 182 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209191 (208268 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 53 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 49 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53507 (53306 guariti, 201 deceduti).