Cgil Cisl e Uil: La chiusura dell’ Inail a Castrovillari è una scelta sbagliata

Nel corso della riunione del Comitato Consultivo Provinciale Inail svoltasi nei giorni scorsi, la Direzione provinciale ha comunicato la prossima chiusura dell’Agenzia Inail di Castrovillari.

I componenti del comitato, in rappresentanza delle associazioni sindacali e datoriali, hanno all’unanimità espresso la propria contrarietà a tale scelta, che segna un ulteriore impoverimento dei presìdi dello Stato.

Chiudere uno sportello che serve un bacino territoriale importante per popolazione, occupati e imprese e che è già oggi operativo per solo giorno una a settimana, è un errore, una scelta che non condividiamo e che indebolisce il ruolo dell’Istituto sul territorio e le azioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Non è il momento di arretrare, ma piuttosto di rafforzare la presenza dell’Inail, elevando il livello e la prossimità dei servizi offerti su prevenzione, informazione, formazione, contrasto agli infortuni e alle malattie professionali, per raggiungere meglio lavoratrici, lavoratori e imprese. Salute e sicurezza sul lavoro si difendono anche rilanciando le prestazioni offerte sul territorio.

Per queste ragioni, Cgil, Cisl e Uil comprensoriali e territoriali chiedono alla Direzione Territoriale e alla Direzione Regionale Inail la sospensione di tale provvedimento e la convocazione urgente di un incontro.