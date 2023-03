Strage di migranti, presunti scafisti: convalidato il fermo del 17enne pakistano

È stato convalidato anche il fermo del 17enne pakistano (I.H. le sue iniziali) fermato con l’accusa di essere uno degli scafisti che avrebbe condotto dalle coste della Turchia fino a quelle della Calabria i migranti poi naufragati domenica scorsa a pochi metri dalla spiaggia di Steccato di Cutro, nel Crotonese (QUI).

È quanto ha deciso il Giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni di Catanzaro che ha disposto per il giovane la detenzione in un istituto di pena minorile.

Il provvedimento fa seguito alla convalida del Gip Michele Ciociola, del tribunale pitagorico, del fermo degli altri due stranieri a cui la Procura di Crotone contesta, insieme al 17enne, i reati di omicidio e disastro colposi, di lesioni e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: si tratta di un 50enne turco, S.F., e di un 25enne pakistano, entrambe finiti in carcere (QUI).