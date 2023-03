Due Frecciargento in più fermeranno a Scalea, servizio attivo fino a fine estate

Trenitalia, accogliendo le istanze della Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino, ha istituito a partire dal prossimo 24 marzo altre due fermate di treni Frecciargento alla stazione di Scalea-S. Domenica Talao: treni che permetteranno di raggiungere Roma in poco meno di 3 ore. Il servizio sarà attivato in via sperimentale nei giorni dal venerdì al lunedì.

Lo rende noto il coordinatore dell’Unione, Ettore Durante, riferendo che nello specifico il Frecciargento 8863 partirà da Roma Termini alle 8:58 e giungerà a Scalea alle 11:54 mentre il corrispondente Frecciargento 8868 fermerà a Scalea alle 16:12 per arrivare a Termini alle 19:15. Sono previste fermate intermedie a Battipaglia, Salerno e Napoli Afragola.

Le Associazioni specificano che questi due convogli servono il comprensorio già nel periodo estivo, e che l'esigenza di attivarli anche in quello invernale è emersa proprio per l’assenza di collegamenti veloci nella prima mattinata e pomeridiani, che facilitano le trasferte di tutti coloro che viaggiano per motivi di lavoro, studio e salute.

Trenitalia ha specificato che il servizio sarà attivato in via sperimentale, al fine di verificarne la sostenibilità e in caso di esito negativo lo stesso sarà eliminato al termine del periodo estivo.

“È dunque necessario - chiedono le Associazioni – che ciascuno contribuisca alla buona riuscita di questo servizio in favore di tutto il comprensorio, aiutando a diffondere la notizia dell'attivazione sia attraverso il passaparola che tramite i social e le varie app di messaggistica istantanea”.

Inoltre, iscrivendosi gratuitamente al programma Cartafreccia e prenotando il biglietto in anticipo, è possibile usufruire di notevoli sconti rispetto alla tariffa base.

A ciò si aggiunga che solitamente Trenitalia dal giovedì al lunedì dà la possibilità di acquistare i biglietti nelle tariffe Super Economy e Speciale Frecce ad un prezzo ulteriormente scontato, inserendo dei codici sconto che vengono resi noti di settimana in settimana.