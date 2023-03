Covid, il Bollettino. Un altro decesso, diminuiscono positivi e ricoverati

Sono 2247 i tamponi processati tra ieri ed oggi in Calabria che hanno restituito altri 114 casi di Covid19, per un tasso di positività che si attesta a poco meno del 5%.

Il numero maggiore di pazienti nel cosentino, 46; seguito dal catanzarese, 29; dal reggino, 27; dal crotonese e vibonese, 5 ciascuno, oltre a due provenienti da fuori regione.

Mentre si deve annotare un’altra vittima per o con il coronavirus (nel cosentino), salgono di altri 178 i guariti, mentre diminuiscono gli attualmente positivi che sono oggi 993, 65 in meno da ieri, dei quali 908 (-58 da ieri) in isolamento domiciliare; 82 (-6 da ieri) assistiti nei reparti ospedalieri e 3 (-1 da ieri) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 336 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 315 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112465 (112031 guariti, 434 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 339 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 294 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188242 (186749 guariti, 1493 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 17 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 16 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59918 (59637 guariti, 281 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 153 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 145 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209306 (208383 guariti, 923 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 29 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 25 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53553 (53352 guariti, 201 deceduti).