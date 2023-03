Il comune di Corigliano-Rossano acquista l’ex carcere per ridurre il disagio abitativo

La Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia ha sottoscritto l’atto di compravendita dell’ “ex carcere di Rossano” in favore del comune di Corigliano-Rossano. Lo storico edificio, non più utilizzato dallo Stato, ha un superficie complessiva di circa 1.100 mq e si trova nel centro della cittadina, per questo l’amministrazione comunale ha esercitato il diritto di opzione dell’acquisto e lo ha comprato al prezzo di 305 mila euro.

L’acquisizione di questo immobile avviene nell’ambito del progetto di riqualificazione del quartiere di San Domenico, nel centro storico di Rossano, ed è stato finanziato mediante i fondi del progetto PinQua (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), iniziativa finalizzata a ridurre il disagio abitativo aumentando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a rigenerare il tessuto socioeconomico dei centri urbani e a migliorare l’accessibilità, la funzionalità e la sicurezza di spazi e luoghi degradati nelle periferie.

E' quanto comunica l'Agenzia del Demanio.