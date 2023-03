Cosenza. Controlli settimanali della Polizia: contestate 347 infrazioni al CdS, diverse le denunce

Continuano senza sosta i controlli in città e nell’hinterland da parte degli uomini della Questura di Cosenza dove nella settimana scorsa sono stati impegnati 24 ore al giorno ben 270 equipaggi supportati dalle unità cinofile della stessa Polizia.

I posti di controllo effettuati sono stati così 146 nel corso dei quali sono state identificate 1712 persone e verificati 967 veicoli, con la rilevazione di 347 infrazioni al Codice della Strada, 16 autovetture sottoposte a sequestro amministrativo e 25 documenti di circolazione ritirati. Effettuati anche due controlli amministrativi in esercizi commerciali e l’identificazione di circa 40 extracomunitari.

L’attività della Squadra Mobile, della Volante e dei Commissariati Distaccati ha portato invece alla denuncia a piede libero di undici persone per reati come la detenzione e spaccio di stupefacenti, il furto aggravato, i maltrattamenti in famiglia, la detenzione di armi clandestine, la violazioni delle prescrizioni imposte dalle misura di sicurezza, la guida senza patente.

In particolare, la Mobile ha eseguito un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e dei suoi congiunti a carico di una persona ritenuta responsabile di aver ripetutamente ingiuriato, molestato e minacciato la vittima ed i suoi familiari.

La Volante, ha notato invece un’autovettura con a bordo una persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Cosenza e che alla vista degli agenti si è dato alla fuga ma è stato fermato e tratto in arresto per la violazione della misura.

Sempre personale delle Volanti è intervenuto in un’abitazione nel centro cittadino per una lite familiare. Sul posto, il personale ha appreso dell’aggressione da parte di un oggetto affetto da patologie psichiatriche, già in passato protagonista di fatti simili, ai danni di alcuni familiari che vivono con lui, tra cui una minorenne.

L’uomo, che nonostante l’intervento della Polizia ha continuato a ad essere aggressivo, è stato bloccato e condotto in Questura dove è stato poi denunciato per maltrattamenti in famiglia. Nei suoi confronti è stato disposto anche l’allontanato dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime.

Un altro intervento degli agenti è stato per una lite tra coniugi che ha dato luogo ad una denuncia in stato di libertà per violenza sessuale a carico del marito.

La Volanti insieme ad un’unità cinofila di Vibo Valentia, ha eseguito una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di un soggetto trovato poi in possesso di due pezzi quadrati di cannabinoide avvolti in cellophane, del peso di circa 140 grammi.

Denunciato in stato di libertà anche uno straniero, in quanto, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello di 15 cm che teneva in un marsupio.

Inoltre, deferito un altro soggetto per furto di energia elettrica che è stato anche segnalato all’autorità amministrativa poiché trovato in possesso di marijuana.

Personale del Commissariato Corigliano-Rossano, a seguito di un furto segnalato in un supermercato cittadina, ha proceduto al fermo ed al successivo arresto di uno straniero senza fissa dimora. Sul posto, gli agenti hanno accertato che lo stesso, senza dei documenti di identità, aveva della merce asportata e nascosta in delle buste in plastica.

Gli agenti della Divisione Anticrimine, poi, hanno individuato alcuni soggetti nei cui confronti sono state emesse delle misure di prevenzione personali tipiche.

In quest’ottica il Questore ha adottato cinque avvisi orali, quattro fogli di via obbligatori, ed ha richiesto un provvedimento di ammonimento.

Incisiva anche l’attività svolta dall’Ufficio Immigrazione. A tal proposito sono stati emesse tre espulsioni e altrettanti ordini di allontanamento dal territorio nazionale.