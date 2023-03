Crotone, la risoluzione Sindrome Pandas approvata all’unanimità in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Crotone, nel corso della seduta di ieri pomeriggio, ha approvato all’unanimità la “Risoluzione Sindrome Pandas” promossa dalla Commissione Pari Opportunità e dalla III° Commissione Consiliare Permanente.

L’obiettivo del documento è quello di concertare un confronto con la Regione Calabria affinché si diffonda la conoscenza della condizione determinata dalla sindrome e coinvolgere la comunità scientifica al fine di prendere in carico i pazienti e ricercare nuove metodologie di intervento.

Inoltre si chiede all’assemblea legislativa regionale di individuare i possibili supporti in ambito scolastico, farmaceutico, assistenziale e previdenziale e a collaborare con le associazioni delle famiglie con figli affetti dalla sindrome per assicurare una presa in carico efficace e tempestiva.

Come ha illustrato la presidente della Commissione Pari Opportunità Anna Maria Oppido nel corso dell’assise, la battaglia per il riconoscimento della sindrome è da tempo oggetto dell’attività sia della Commissione che della III° Commissione, sostenuta anche dal sindaco e dall’amministrazione Comunale nella sua interezza.

Sono state numerose le iniziative sul territorio promosse in collaborazione con il Comitato Italiano Genitori Pans Pandas e con i rappresentanti locali dello stesso per sensibilizzare la comunità sulla conoscenza di una malattia subdola che colpisce i bambini e gli adolescenti, provocando disturbi neuropsichiatrici infantili autoimmuni associati ad infezioni da streptococco.

L’atto approvato dal Consiglio Comunale intende essere una ulteriore misura di sostegno e vicinanza alle famiglie.