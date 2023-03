Crotone. Negli slip gli trovano un panetto d’hashish, nel calzino dell’amico la cocaina

Un panetto d’hashish di circa 100 grammi è stato trovato nascosto negli slip di un 25enne di Cirò Marina che durante un posto di controllo effettuato a Crotone, è stato fermato a bordo di un’auto, in compagnia di un amico, e perquisito dagli agenti delle Volanti.

L’altro uomo, un 37enne che era alla guida della vettura, ed anch’egli di Cirò Marina, nel calzino destro aveva invece un involucro in cellophane termosaldato con dentro un grammo di cocaina.

Quest’ultimo è stato segnalato al Prefetto come assuntore per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste, mentre il 25enne è stato arrestato per detenzione di stupefacente.