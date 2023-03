Aggredisce l’ex moglie e minaccia gli agenti: arrestato 38enne reggino

Un trentottenne reggino, con precedenti per lesioni personali e minaccia ed ammonito dal questore, è stato arrestato in flagranza di reato dopo che, nei giorni scorsi, gli agenti della Squadra Volanti hanno ricevuto una chiamata di aiuto da parte della sua ex-moglie.

La donna infatti ha prontamente chiamato il 113 dopo essere stata aggredita dall'uomo, il tutto davanti ai tre figli minorenni. Giunti sul posto, gli agenti hanno subito constatato come l'uomo fosse palesemente ubriaco ed in forte stato di agitazione. Questo, non sazio, ha iniziato ad inveire ed a minacciare gli agenti, opponendo resistenza in ogni fase delle operazioni.

Nonostante la situazione delicata gli agenti sono riusciti a fermare ed arrestare il soggetto, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, violazione dell'ammonimento del questore, minaccia, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Al termine delle formalità è stato trasferito per direttissima in carcere.