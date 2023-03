Perquisizioni a Polistena: scovati due etti di marijuana, denunciati in quattro

Gli agenti del Commissariato di Polistena, insieme ai colleghi dell’unità cinofila della Questura di Reggio Calabria, hanno effettuato un controllo del territorio, durante il quale hanno eseguito anche alcune perquisizioni domiciliari.

In un’abitazione disabitata da alcuni mesi, così, sono stati ritrovati oltre due etti di droga, si tratta di marijuana come accertato poi dal personale della Polizia Scientifica.

L’appartamento è risultato nella disponibilità di quattro persone, tutte italiane, residenti in un’abitazione vicina, e nella quale gli agenti hanno trovato e sequestrato, oltre allo stupefacente, una bilancia elettronica e una termosaldatrice per il confezionamento di alimenti. I quattro sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per possesso illegale di sostanza stupefacente.