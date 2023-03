Investimenti finanziari: ecco le opportunità più interessanti del momento per fare trading

I mercati finanziari in questi primi mesi del 2023 stanno provando a consolidare i movimenti innescatisi nell'ultimo trimestre dello scorso anno: i vari benchmark obbligazionari a livello globale evidenziano rendimenti sostanzialmente in range laterale in attesa delle prossime mosse delle Banche Centrali di Riferimento; mentre gli indici azionari hanno trovato interessanti spunti rialzisti . In merito alla situazione dell'equity market occorre fare tuttavia una distinzione: difatti, se le quotazioni di borsa a Wall Street si trovano da mesi all'interno di una congestione, quelle delle omologhe europee, mostrando maggior forza relativa, sono ritornate ad una manciata di punti percentuali dai top registrati prima che si scatenasse il recente bear market.

In virtù delle difficoltà nel decifrare quale siano le piazze azionarie che stanno prezzando correttamente lo scenario macro economico che andrà a delinearsi nel futuro prossimo, gli investitori continuano a mantenere un atteggiamento abbastanza prudente; gli analisti finanziari d'altro canto ritengono che gli indici USA scontino già il probabile scoppio di una recessione economica.

In attesa di avere una maggiore visibilità rispetto a quanto esposto, il trading online rimane una buona soluzione operativa, per cogliere opportunità sui mercati finanziari senza esporsi per periodo di tempo troppo lunghi. Come molti sapranno, infatti, utilizzando piattaforme di negoziazione avanzate, è possibile estrarre valore anche dalle tendenze al ribasso di un asset, sia su time frame lenti sia su time frame veloci.

Inoltre, secondo i pareri sul trading di Tradingonline.net , portale specializzato nel mondo degli investimenti digitali, è importante, ovviamente, che i tool in questione offrano gli strumenti per analizzare le quotazioni degli asset trattati e le specifiche funzionalità quali lo short selling e la leva finanziaria.

Trading online con tool di negoziazione avanzati

Nel settore degli investimenti online è possibile rivolgersi ad alcuni intermediari che implementano questo tipo di operatività a condizioni parecchio vantaggiose: i broker online, questo è il nome con cui sono conosciuti tali soggetti, utilizzano una modalità di acceso ai mercati che sfrutta i circuiti over the counter e grazie alla quale sono in grado di offrire agli utenti trading tool gratuiti con tutte le caratteristiche evidenziate. Inoltre, per sottoscrivere un rapporto presso queste società, sono richiesti capitali iniziali talmente esigui da non costituire una barriera di ingresso per coloro che non dispongono di grandi risorse finanziarie.

I broker online prevedono un iter di adesione ai propri servizi alquanto snello: per l'apertura di un trading account, nella fattispecie, è sufficiente accedere sul sito ufficiale dell'intermediario e, mediante un apposito form, inserire i dati personali; dopo questo primo step si può procedere con la trasmissione dei documenti comprovanti identità e residenza. Disponendo il primo bonifico, di pari importo al versamento minimo richiesto, si ottiene l'attivazione del rapporto, l'ultima tappa prima di essere pronti a negoziare gli asset presenti nel catalogo prodotti.

Opportunità nel trading con i sistemi di sharing

I broker online, però, offrono altre interessanti opportunità per far trading: all'interno della gamma dei servizi, infatti, gli utenti possono disporre liberamente di sistemi, ideati per consentire al titolare di un account di creare una propria strategia, senza disporre l'operatività in prima persona. Si tratta di una funzionalità notevole, in particolare per i principianti e per tutti coloro che non hanno maturato competenze e abilità, per gestire in autonomia i risparmi personali.

Attualmente il dispositivo più conosciuto, ma anche il più pratico da utilizzare, per costruire passivamente un portafoglio di investimento è il copy trading. È una funzionalità integrata nei tool di negoziazione dei broker che consente, alla stregua di un tradizionale social network, di visualizzare e valutare le strategie condivise sui profili di altri iscritti; gli utenti, quindi, hanno la facoltà di replicare su un account di destinazione -in automatico o manualmente- l'operatività che reputano più funzionale alle proprie caratteristiche da investitore.