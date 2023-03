Covid, il Bollettino. Oggi nessun decesso, 56 i positivi e calano i ricoveri in ospedale

Sono 56 i nuovi casi di Covid19 registrati in Calabria nelle 24 ore appena trascorse rispetto a 1173 tamponi che sono stati processati nello stesso lasso di tempo, per una percentuale di contagio che si attesta di poco sotto il 5%.

Secondo il bollettino ufficiale della Regione, il numero maggiore è segnalato nel cosentino, 26; seguono il catanzarese, 15; il reggino, 8; il vibonese, 4; il crotonese, 2; uno solo, infine, è di fuori regione.

La buona notizia è che tra ieri ed oggi non vi sono stati decessi mentre sono saliti di altre 39 unità i guariti. I soggetti attualmente positivi, sempre in Calabria, sono invece 891, 17 in più rispetto a ieri, dei quali 816 (+22 da ieri) che si trovano in isolamento domiciliare e 75 (-5 da ieri) sono assistiti nei reparti ospedalieri, di cui 3 nelle rianimazioni.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 427 (25 in reparto, 3 in terapia intensiva, 399 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112584 (112147 guariti, 437 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 213 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188667 (187170 guariti, 1497 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 17 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59975 (59693 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 80 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209501 (208575 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 37 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53627 (53426 guariti, 201 deceduti).