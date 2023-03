Naufragio Cutro, recuperato il corpo dell’88a vittima

A distanza di quasi un mese dal naufragio di Steccato di Cutro (QUI) il mare continua a restituire i corpi delle vittime. Un bilancio dunque che continua a salire e si aggrava di giorno in giorno.

Questa mattina, attorno alle 9:30, personale dei Vigili del Fuoco ha avvistato il cadavere di un uomo a poche decine di metri da una spiaggia nei pressi di Paialonga. Il corpo è stato recuperato in un secondo momento: nonostante sia irriconoscibile, apparterrebbe ad un uomo di circa 30 anni.

Sale così ad 88 il bilancio ufficiale delle vittime del naufragio, con l'ultima rinvenuta proprio mentre si sta svolgendo il corteo milanese in memoria delle vittime innocenti delle mafie, e durante il quale saranno letti anche i nomi delle vittime di Cutro.

Evento che si sta tenendo in contemporanei, in questi minuti, anche a Crotone nel piazzale antistante il Palamilone che per giorni ha ospitato le salme delle vittime.