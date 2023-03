Contrabbando di sigarette elettroniche, maxi-sequestro a Cirò Marina

Una vasta operazione di controllo è stata portata a termine dai finanzieri del Comando Provinciale di Crotone, che nelle ultime settimane si sono focalizzati sul contrabbando di prodotti legati al mercato delle e-cig, ossia delle sigarette elettroniche, sempre più diffuse.

Lattività si è focalizzata nell'area del cirotano, riguardando nello specifico attività commerciali che vendono specificatamente questi prodotti. L'intento delle fiamme gialle era dunque quello di verificare la presenza dei contrassegni del Monopolio di Stato, e la ricerca di eventuali articoli di contrabbando.

In particolare, in due attività commerciali sono stati riscontrati numerosi prodotti senza il contrassegno. Complessivamente i militari hanno sequestrato 220 mila oggetti tra sigarette elettroniche (sia tradizionali che usa e getta), filtri e cartine: il tutto era in vendita senza alcuna autorizzazione.

I due titolari delle attività sono stati denunciati a piede libero per contrabbando e vendita di generi di monopolio senza autorizzazione, e sanzionati per un massimo di 450 mila euro. Le due attività inoltre sono state chiuse per un periodo compreso tra i 5 ed i 30 giorni.