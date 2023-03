Covid, il Bollettino. Contagi sotto il 4%: appena 66 nuovi casi, calano i positivi

Si mantiene sotto il 4% il tasso di contagio da Covid19 in Calabria dove tra ieri ed oggi sono stati infatti processati 1713 tamponi e dei quali solo 66 hanno dato esito positivo: in particolare 23 nel catanzarese, 19 nel cosentino, 15 nel reggino e 9 nel vibonese.

Nessun decesso, fortunatamente, si segnala nel consueto bollettino regionale, mentre sono 70 i guariti nelle 24 ore appena trascorse. Gli attualmente positivi sono invece 906, 4 in meno di ieri, dei quali 831 in isolamento domiciliare e 75 in ospedale, solo 3 quelli assistiti nelle rianimazioni (tutti a Catanzaro).

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 448 (22 in reparto, 3 in terapia intensiva, 423 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112628 (112191 guariti, 437 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 200 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 167 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188774 (187275 guariti, 1499 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 17 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 59996 (59714 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 90 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 81 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209546 (208620 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 38 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 34 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53649 (53447 guariti, 202 deceduti).