Covid, il Bollettino. 48 positivi in 24ore, oltre 1200 i tamponi processati

Sono 48 le persone risultate positive al covid19 in Calabria nelle 24 ore appena trascorse, dopo che sono stati processati 1223 tamponi. Il numero più alto di contagi nel cosentino, 21; seguito dal reggino, 10; dal catanzarese, 9; e dal vibonese, 8.

Mentre rimane fermo il numero dei decessi, si annotano altri 109 guariti. Sono invece 671 gli attualmente positivi, 61 in meno rispetto a ieri, dei quali 603 (-59) in isolamento domiciliare, 65 (-2) in reparto e 3 in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 216 (18 in reparto, 3 in terapia intensiva, 195 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112926 (112487 guariti, 439 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 198 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 170 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188832 (187333 guariti, 1499 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 12 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 6 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 60010 (59728 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 99 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209565 (208639 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 39 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 37 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53664 (53462 guariti, 202 deceduti).