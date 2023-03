Covid, il bollettino: altre due vittime in Calabria, attualmente positivi scendono a 685

Sono 93 i nuovi casi di Covid19 in Calabria registrati nelle 24 ore appena trascorse su 1828 tamponi eseguiti nel complesso. Nel catanzarese il numero maggiore di positivi, 46; 24 invece quelli accertati nel cosentino; 15 quelli nel reggino; 6 nel crotonese e 2 nel vibonese.

Anche oggi, purtroppo, il bollettino ufficiale riporta vittime, altre due avvenute nel catanzarese e nel cosentino. Sono poi 94 i pazienti guariti mentre gli attualmente positivi scendono a 685, 3 in meno di ieri.

Di questi, 610, ovvero 9 in meno di ieri, si trovano in isolamento domiciliare; 71, cioè 5 in più di ieri, sono ricoverati in ospedale; 4, 1 in più di ieri, nelle rianimazioni.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 225 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 112977 (112537 guariti, 440 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 201 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 171 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 188867 (187365 guariti, 1502 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 19 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 60016 (59734 guariti, 282 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 100 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 88 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 209583 (208657 guariti, 926 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 32 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 30 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 53675 (53473 guariti, 202 deceduti).